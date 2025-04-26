Trabzonspor'un isteğini UEFA kabul etmedi

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un isteğini UEFA kabul etmedi

Trabzonspor 28 Nisan Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon şehrindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak UEFA Gençlik Ligi finalinin daha büyük kapasiteli bir stadyuma alınması yönündeki taleplerinin UEFA tarafından reddedildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA, 19 yaş altı takımımızın Barcelona ile oynayacağı UEFA Gençlik Ligi final karşılaşmasının daha büyük kapasiteli bir stadyuma alınması yönündeki talebimizi, güvenlik, lojistik, şehir içi ulaşım ve operasyonel hazırlıklar açısından mümkün olmadığı gerekçesiyle uygun görmemiştir." ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Açıklamada, final karşılaşmasını stadyumdan takip edecek taraftarların bazı önemli konulara dikkat etmeleri gerektiği de vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Maçın oynanacağı İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu'nun sınırlı bir kapasiteye sahip olmasından dolayı taraftarlarımıza final maçı için 800 bilet ayrılmıştır. Bu biletler gün içinde satışa sunulacaktır. Stadyuma yalnızca bilet sahibi taraftarların gelmesi gerektiği UEFA tarafından özellikle vurgulanmıştır. Bileti olmayan taraftarlarımızın stadyum çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacakları UEFA'nın resmi yazısında açıkça ifade edilmiştir. Özellikle son oynanan Salzburg maçında taraftarlarımızın gerçekleştirdiği saha ihlallerinin kulübümüzü zor durumda bıraktığını hatırlatarak, tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini beklemekteyiz."

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