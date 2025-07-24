Trabzonspor'un istikrar abidesiydi! Acun Ilıcalı bedavaya alıyor

Trabzonspor geçtiğimiz yaz bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

HULL CITY BİR SÜREDİR İLGİLENİYORDU

Kendisine kulüp bulması söylenen Lundstram ile bir süredir Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City ilgileniyordu.

LUNDSTRAM TEKLİFİ KABUL ETTİ

Trabzonspor, Lundstram'ın transfer görüşmeleri yapmasına izin vermesinin ardından Hull City ile masaya oturan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu sunulan sözleşme şartlarını kabul etti.

TRABZONSPOR İLE FESHETMESİ BEKLENİYOR

Hull City anlaşmaya vardığı John Lundstram'ı kadrosuna katmak için Trabzonspor'dan sözleşmesini feshederek ayrılmasını bekliyor. Lundstram bugün Erzurum takım arkadaşlarına veda ederek Erzurum kampından ayrılabilir.

TAKIMIN EN İSTİKRARLI OYUNCULARINDANDI

Geçen sezon toplam 44 maçta forma giyen ve 3 bin 134 dakika sahada kalan Lundstram Trabzonspor'un en istikrarlı isimlerinin başında geliyordu.