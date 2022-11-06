Uğurcan Çakır'dan flaş itiraflar ve Muslera açıklaması

Trabzonspor'un ve Milli Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in resmi Twitter hesabına açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, kendisine yöneltilen sorulara şu cevapları verdi:

- Antrenmana hiç geç kaldın mı?

"Gençken geç kaldığım oldu tabii ama kaptan olduktan sonra ilk sizin gelmeniz gerekiyor. İlk gelmeye çalışıyorum."

- Kariyerinde en heyecanlandığı maç?

"Kariyerim boyunca çok heyecanlandığım 3-4 maç var. Milli takım ile çıktığım ilk maç, Trabzonspor ile çıktığım ilk maç, şampiyonluk sezonunda çıktığı Adana Demirspor ve Antalyaspor maçları. Aslında çok heyecanlanan bir oyuncu değilim ancak bu maçların önemi çok yüksekti."

- En beğendiğin şehir?

"Avrupa'da birçok şehre gitme fırsatım oldu. En çok beğendiğim ise en son gittiğim şehir olan Paris'ti. Gerçekten çok kaliteli bir şehir."

- En beğendiğin kaleci?

"Muslera diyebilirim. Çok iyi bir kaleci ve ahlaklı bir sporcu. Kendime idol olarak onu görüyorum. Avrupa'da da David De Gea vardı ama o biraz yaşlandı tabii."

- Futbol dışında favori spor?

"Futbolda biraz yeteneğim var. Başka sporlarda yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Sadece plaj voleybolu oynamak hoşumu gidiyor."

- En büyük merakın?

"Ben arabalara çok düşkün bir insanım. Köydeyken rahmetli dedemin arabasını kaçırırdım 6-7 yaşında. Hala araba merakım devam ediyor."

- Hamsili pilav mı Trabzon döneri mi?

"Hamsili pilavla çok aram olduğunu söyleyemem. Trabzon dönerini daha çok tercih ediyorum."