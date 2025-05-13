Trabzonspor’un kamp kadrosu sürpriz isimle açıklandı

Trabzonspor’un Galatasaray ile yarın Gaziantep Stadyumu’nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının kamp kadrosu belli oldu.

Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oynaması şüpheli olan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic’in dışında uzun süreli sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Folcarelli ve Enis Destan da kadroda yer aldı. Kupa finaline yetişmesi için sağlık heyetinin büyük çaba gösterdiği Savic’in fotoğrafı kamp kadrsou duyurusunda kullanıldı.

Trabzonspor’un kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Ahmet Yıldırım, Erol Can, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Jhon Lundstram, Jabol Folcarelli, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanakçı, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Enis Destan, Simon Banza.