Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Önümüzdeki 30 Haziran Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak çalışmalara başlayacak olan Bordo mavililer, hazırlıklarının Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak.

Bu sezon başka takımlarda kiralık oynayan oyuncularının bir kısmını ve alt yapıdan da bazı oyuncuları görmek isteyen teknik patron Nenad Bjelica, söz konusu oyuncuları top başı yapmak için 30 Haziran’da davet edeceği öğrenilirken, Yurt dışı kampı için kadronun da şekillenmesini sağlayacak.

Bordo-Mavili ekip; 32-33 civarında oyuncu ile 4 Temmuz salı günü, Slovenya'nın Kranj şehrine özel bir uçakla giderek, 26 Temmuz çarşamba gününe kadar 22 gün hazırlıklarını burada sürdürecek.

Kamp süresi içerisindeki hazırlık maçları konusunda ise henüz netleşen bir programın olmadığı öğrenildi.