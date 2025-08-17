Trabzonspor'un, Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı

Kaynak: İHA
Trabzonspor'un, Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililerde kamp kadrosu da belli oldu.

KASIMPAŞA MAÇI KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

"Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visça, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto, Paul Onuachu."

Son Haberler
AKP'li Şamil Tayyar 'Taş üstünde taş kalmaz' diyerek açıkladı
AKP'li Şamil Tayyar 'Taş üstünde taş kalmaz' diyerek açıkladı
Galatasaray Okan Buruk'un istediği oyuncuyu İstanbul'a getiriyor
Galatasaray Okan Buruk'un istediği oyuncuyu İstanbul'a getiriyor
Antrenör Susamış’ın acı günü
Antrenör Susamış’ın acı günü
İmamoğlu'nda yangın!
İmamoğlu'nda yangın!
Erdoğan’dan Şehit Ömer Halisdemir'in kızına telefon!
Erdoğan’dan Şehit Ömer Halisdemir'in kızına telefon!