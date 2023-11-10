Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un Konyaspor maçı 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek.

Son olarak ligde Fenerbahçe'yi mağlup eden ve Abdullah Avcı ile müthiş bir ivme yakalayan Trabzonspor, bu çıkışını milli ara öncesi çıkacağı Konyaspor maçında da sürdürmek istiyor.

İç Anadolu ekibi ise içinde bulunduğu bu zorlu süreçten kurtulup, Karadeniz'den puan veya puanlar ile ayrılmak istiyor.

Karşılaşmanın 11'i de şu şekilde;

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Yasir, Soner, Uğurcan, Muric, Cicaldau, Marlos Moreno, Sokol Cikalleshi

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