Trabzonspor'un kötü serisi Olimpiyat Stadı'nda sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.

Trabzonspor 20. dakikada öne geçti. Sağdan hareketlenen Augusto, pasını ceza sahasına koşu yapan Pina'ya gönderdi. Pina'nın son çizgiden çevirdiği topa gelişine vuran Augusto ağları havalandırdı: 0-1

Fatih Karagümrük, 28. dakikada skora denge getirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Larsson'un pasında topla buluşan Tiago Çukur, boş pozisyonda fileleri sarstı: 1-1

35. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Pina'nın etkili ortasına ceza sahasındaki Onuachu'nun şık bir röveşata ile topu ağlara gönderdi: 1-2

VAR'DAN UYARI GELDİ, KARAR DEĞİŞMEDİ

48. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. Zubkov'un ortasında ceza sahası içinde Atakan Çankaya ile Onuachu arasında yaşanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen, Atakan'ın rakibinin formasından çektiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararını değiştirmedi.

45+8. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Onuachu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3

CEZA SAHASINDA KAFA PASLARI GOL GETİRDİ

88. dakikada ağları havalandıran Sikan farkı üçe çıkardı. Sol kanattan Muçi'nin ortasında Savic, topu kafa pasıyla Jabol'e indirdi. Jabol'ün kafa pasında Sikan da kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-4

FOFANA İKİ DAKİKADA İKİ GOL ATTI

Maçın uzatma bölümünde Fatih Karagümrük oyuncusu Fofana sahneye çıktı.

90+1. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana, kaleci Onana ile karşı karşıya pozisyonda şutu çekti, top ağlara gitti: 2-4

90+2. dakikada Trabzonspor savunmasında Arif Boşluk'un hatalı geri pasını iyi takip ederek topu kapan Fofana, bu kez ceza sahasında sağ çaprazdan ağları havlandırdı: 3-4

Mücadele Trabzonspor'un 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor 14 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

2 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Opta verilerine göre, Trabzonspor da 2 yıl sonra ilk kez deplasmandaki bir lig maçının ilk yarısında 3 gol attı.

Bordo mavililer son olarak 1 Eylül 2023'te Kasımpaşa deplasmanında 3 gol atmıştı. Trabzonspor ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçtan 5-1 galip ayrılmıştı.

Ayrıca Trabzonspor, 2 yıl sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı bir maçı kazandı.

3 MAÇLIK GALİBİYETSİZ SERİ SONA ERDİ

Trabzonspor, Süper Lige 3’te 3 yaparak başlarken, son 3 haftada ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

Ev sahibi Fatih Karagümrük de geride kalan 6 haftalık bölümde 1 galibiyet alırken son 3 maçtır ise kazanamıyordu. İstanbul ekibinde galibiyet özlemi 4 maça çıktı.