Trabzonspor’un kupa galibiyeti manşetlere böyle yansıdı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’un kupa galibiyeti manşetlere böyle yansıdı

Trabzonspor, Süper Lig’deki hayal kırıklığına rağmen Türkiye Kupası’na 3-0’lık Alanyaspor galibiyeti ile başladı. Trabzon yerel basını kupa galibiyetini manşetlerine taşıdı.

Süper Lig’de büyük hayal kırıklığına neden olan Trabzonspor Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı. Bordo mavililer, Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyete getiren golleri Visca, Banza ve Nwakaeme’den geldi.

Bordo mavililerin moral bulduğu kupa galibiyeti Trabzon’da yerel basının manşetlerine yansıdı. Manşetlerde Trabzonspor’un Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlara rağmen kupada coşarak yorum bulduğunun altı çizildi.

Trabzon yerel basınında kupa galibiyetine ilişkin atılan manşetler şöyle:

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