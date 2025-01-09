Trabzonspor’un kupa galibiyeti manşetlere böyle yansıdı

Süper Lig’de büyük hayal kırıklığına neden olan Trabzonspor Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı. Bordo mavililer, Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyete getiren golleri Visca, Banza ve Nwakaeme’den geldi.

Bordo mavililerin moral bulduğu kupa galibiyeti Trabzon’da yerel basının manşetlerine yansıdı. Manşetlerde Trabzonspor’un Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlara rağmen kupada coşarak yorum bulduğunun altı çizildi.

Trabzon yerel basınında kupa galibiyetine ilişkin atılan manşetler şöyle: