Trabzonspor’un kupadaki rakibi Bodrum FK! Kazanan yarı finale çıkacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 17.45'te başlayacak mücadele A Spor’dan canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.
Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Lundstram, Mustafa, Ozan, Mendy, Zubkov, Cham, Visca, Banza
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Ege, Fredy, Okita, Puşçaş.