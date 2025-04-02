Trabzonspor’un kupadaki rakibi Bodrum FK! Kazanan yarı finale çıkacak

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Trabzonspor’un kupadaki rakibi Bodrum FK! Kazanan yarı finale çıkacak

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Bodrum FK’yı konuk edecek. Çeyrek final mücadelesini kazanan takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 17.45'te başlayacak mücadele A Spor’dan canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Lundstram, Mustafa, Ozan, Mendy, Zubkov, Cham, Visca, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Ege, Fredy, Okita, Puşçaş.

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