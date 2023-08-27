Trabzonspor’un kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybetti

Trabzonspor’un sosyal medya hesabından Nizamettin Algan için yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun. Cenazesi 28 Ağustos Pazartesi (yarın) saat 11.00’de kulübümüzün idari binası önünde yapılacak anma törenin ardından öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacaktır.'' denildi.

NİZAMETTİN ALGAN KİMDİR?

9 Eylül 1930 yılında Trabzon’da doğdu.

İlkokulu Maçka’da, ortaokulu Kanuni Ortaokulu’nda, liseyi Trabzon Lisesi’nde okudu. Algan, daha sonra üniversite sınavına girerek İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandı ve buradan mezun oldu. İstanbul’da okurken İdmanocağı’nın efsanevi genel sekreteri Sabahattin Kundupoğlu ile tanıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Trabzon’a gelerek diş hekimliği muayenehanesi açtı.

Sabahattin Kundupoğlu tarafından 1964 yılında İdmanocağı kulübüne yönetici olması teklif edilince Algan’ın futbol yöneticiliği de başladı. Trabzonspor’un kuruluş aşamasının her anında aktif rol oynayan Algan, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi. Bordo Mavili Trabzonspor’un kurucu 20 üyesinden biri olmasının yanı sıra, ilk yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık, genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılığı, sicil kurulu ve divan kurulu eski başkanlığı görevlerinde bulundu.

Algan, evli ve 4 çocuk babasıydı.