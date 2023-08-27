Trabzonspor’un kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü kurucu üyelerinden, eski asbaşkanı, eski sicil ve divan kurulu başkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Trabzonspor’un kurucularından Nizamettin Algan hayatını kaybetti

Trabzonspor’un sosyal medya hesabından Nizamettin Algan için yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun. Cenazesi 28 Ağustos Pazartesi (yarın) saat 11.00’de kulübümüzün idari binası önünde yapılacak anma törenin ardından öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacaktır.'' denildi.

NİZAMETTİN ALGAN KİMDİR?
9 Eylül 1930 yılında Trabzon’da doğdu.

İlkokulu Maçka’da, ortaokulu Kanuni Ortaokulu’nda, liseyi Trabzon Lisesi’nde okudu. Algan, daha sonra üniversite sınavına girerek İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandı ve buradan mezun oldu. İstanbul’da okurken İdmanocağı’nın efsanevi genel sekreteri Sabahattin Kundupoğlu ile tanıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Trabzon’a gelerek diş hekimliği muayenehanesi açtı.

Sabahattin Kundupoğlu tarafından 1964 yılında İdmanocağı kulübüne yönetici olması teklif edilince Algan’ın futbol yöneticiliği de başladı. Trabzonspor’un kuruluş aşamasının her anında aktif rol oynayan Algan, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi. Bordo Mavili Trabzonspor’un kurucu 20 üyesinden biri olmasının yanı sıra, ilk yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık, genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılığı, sicil kurulu ve divan kurulu eski başkanlığı görevlerinde bulundu.
Algan, evli ve 4 çocuk babasıydı.

64eb9cac470a9b34acc8d7cd.jpeg

f4jjljwwcaavulp.jpeg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
Ankara’da market yangını Güncel
Ankara’da market yangını
Adana'da parkta oturanlara kurşun yağdırdılar Güncel
Adana'da parkta oturanlara kurşun yağdırdılar
Dünyanın en eski yerleşim yerleri açıklandı: Türkiye'den de bir şehir var Yaşam
Dünyanın en eski yerleşim yerleri açıklandı: Türkiye'den de bir şehir var
Aksaray emniyetinden şok uygulama Güncel
Aksaray emniyetinden şok uygulama
Idalia Fırtınası alarmı verildi Dünya
Idalia Fırtınası alarmı verildi
ABD basınından skandal Türkiye haritası Güncel
ABD basınından skandal Türkiye haritası