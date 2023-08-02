Trabzonspor'un kuruluşunun 56'ncı yıl dönümü kutlanıyor

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 56'ncı yıl dönümü kutlanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan ‘’Toprak bir sahada başlayan ‘şanlı yolculuğumuz’ 56 yaşında. Kökeni 1900’lü yılların başlarına dayanan ‘tertemiz’ hikayemiz ise 123 yaşında…" dedi.

Trabzonspor'un kuruluşunun 56'ncı yıl dönümü kutlanıyor

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor, Karadenizgücü kulüplerinden oluşan, 4 futbol takımımız birleşerek, 2 Ağustos 1967’de kurduğu Trabzonspor’un, bugün 56. Yıldönümü kutlanıyor.

Trabzonspor’un Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, günün önemiyle ilgili yaptığı açıklamada: ‘’Trabzonspor, mazisine onlarca başarıyı ve kupaları ekleyerek bugünlere gelmiştir.’’ diyerek: "Tarihte ilk kez şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyarak 'Devrimin Takımı' unvanını alan hatta bunu tam 8 kez taçlandıran kulübümüz, birçok konuda hem önder olmuştur hem de örnek oluşturmuştur. Trabzon’da doğan Trabzonspor’umuz, bugün Türkiye ve dünyanın her tarafında milyonlarca taraftara sahip büyük bir camiadır. Bu güzelliği Efsane Başkanımız Sayın Şamil Ekinci, çok güzel özetlemiştir: ‘Trabzonspor, kökleri Trabzon’da dalları bütün dünyaya yayılmış çınar ağacıdır" şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Doğan "Kurucu Başkanlarımız Sayın Ali Osman Ulusoy , Sayın Rıfat Dedeoğlu ile birlikte 20 kurucu üyelerimizin bu topraklara diktiği fidan, efsane teknik direktörlerimiz ve efsane oyuncularımızla büyüyerek gölgesinde milyonlarca evladını bir araya getirmiştir.’’ şeklinde devam ederek ‘’Bu eşsiz ailenin ferdi olmaktan, bu değerli camiayı temsilen başkanlık koltuğunda oturmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların incelenmesine dair bir komisyon oluşturdu. Bizler bu komisyona dair itirazlarımızı gündeme getirdik. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem liginin esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verilecek ise belirtilen tarihten önce mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü’nün de 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi zorunlu hale gelecektir. Haliyle bütün belgelerimizi hazırlayarak komisyona başvurumuzu gerçekleştirdik. Süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini, sadece bir kulüp özelinde komisyon oluşturmanın adaletli olmayacağını da ilgili yerlere ilettik’’ dedi.

Karadeniz ekibinin 46 yaşındaki başkanı Doğan; "Sevgili Trabzonsporlular; 56. Yaşını kutladığımız kulübümüzün, bugün yönetim kurulum adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. 20 kurucumuzdan bugüne kadar 18’i rahmetli oldu. Onlara ve camiamızdan, taraftarlarımızdan, ebediyete tüm intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün hayatta olan kurucu üyelerimizden Nizamettin Algan ve Salih Erdem'i de ayrıca saygıyla selamlıyorum. Yolculuğumuzun sonunda yeniden şampiyonluklara ulaşacağımızdan, yeniden kupalar kazanacağımızdan şüphe duymuyorum. Trabzonspor ise var ise her zaman umut vardır. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Belki kolay olmayacak ama olacak! Saygı ve sevgilerimle… Yaşasın Trabzonspor!’’ şeklindeki sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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