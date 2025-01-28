Trabzonspor’un listesindeki oyuncu Yunanistan’a gitti

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Trabzonspor’un listesindeki oyuncu Yunanistan’a gitti

Trabzonspor’un ara transferde listesine aldığı Bruno Onyemaechi’nin yeni takımı belli oldu. Nijeryalı oyuncu Olympiakos ile sözleşme imzaladı.

Ara transfer döneminde Eren Elmalı'nın ayrılma ihtimaline karşılık Trabzonspor'un görüştüğü Boavista'nın sol beki Bruno Onyemaechi komşuya imza attı.

Olympiakos, Nijeryalı oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 25 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibiyle 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Boavista'da bu sezon 18 maçta forma giyen Onyemaechi 3 gol atarken, 1 asist yaptı.

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