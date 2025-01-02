Trabzonspor’un listesinden Süper Lig’den oyuncular var

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Trabzonspor’un listesinden Süper Lig’den oyuncular var

Trabzonspor ara transfer için listesine Süper Lig’den 2 oyuncu aldı. Bordo mavililer, 2 oyuncunun transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Süper Lig’de bu sezon büyük hayal kırıklığına neden olan Trabzonspor, ara transfer için çalışmalarını devam ediyor. Bordo mavililer, Teknik Direktör Şenol Güneş’in talepleri doğrultusunda listesine Süper Lig’den 2 oyuncu aldı.

Transfer listesinin başında Sivasspor’un forması giyen Manaj geliyor. Bordo mavililer, golcü oyuncunun transferi için takas teklifinde bulundu. Transfer için görüşmeler sürüyor.

Bordo mavililerin listesinde bulunan bir başka oyuncu ise Başakaşehir’in oyuncusu Berkay Özcan oldu. Hamburg’dan transfer edilen Berkay, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile sıkıntılar yaşadığı için fazla forma şansı bulamadı. Başakşehir ile Trabzonspor’un önümüzdeki günlerde bonservis için görüşmelere başlayacak.

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