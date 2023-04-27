Trabzonspor’un Medya Merkezi çalışanlarından Alaattin Kazancı yoğun bakımda

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Mesleğe başladığı ilk yıllarda Bordo Mavi Tribün Dergisi, Karadeniz ve Günebakış gazetelerinde uzun bir süre foto muhabiri olarak çalışan ve en son 2011 yılı itibariyle Trabzonspor’un medya merkezinde fotoğraf görevlisi olarak işine devam eden 55 yaşındaki Alaattin Kazancı, uzun bir süreden beri karaciğer’inden ciddi bir tedavi görüyordu.

Yaklaşık iki ve beş ay kadar önce Bursa’da ki Tıp Fakültesi Uludağ Hastanesi’de iki kez tedavi gören Kazancı, önümdeki ay içerisinde de Trabzon Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde karaciğerinden tekrar bir operasyon geçirecekti. Rahatsızlığı son zamanlarda akciğerini de etkilemeye başlayan Kazancı, son günler konuşmakta ve yürümekte oldukça zorluk çekmeye başlamıştı.

Epilepsi durumu da söz konusu olan, bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce de bir beyin kanaması geçirtip Farabi Hastanesi’nde bir süre yoğun bakımda yatan Kazancı, bir gün önce alışveriş yapmak için gittiği Trabzon’un Çukurçayır mevkiindeki bir market önünde beyin kanamsı geçirerek yere yığıldı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Trabzon’un Yomra ilçesi Özdil köyünden olan Kazancı , Trabzon Fatih Hastanesi acilindeki ilk müdahalesinden sonra, dün akşam aynı hastanenin yoğun bakımına kaldırıldı.

Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, tam teşekküllü bir müdahale edilebilmesi için, biraz normale dönebilmesi bekleniyor. Şu sıralar tedavisi serum ve ilaç yöntemi ile sürdürülürken, önümüzdeki 60 saat içinde durumu daha da netlik kazanacak olan Alaattin Kazancı, evli ve ortaokulda okuyan Yağız ve Hümeysa adlı ikiz çocuk babası.