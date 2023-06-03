Trabzonspor'un net borcu belli oldu. As Başkan Zeyyat Kafkas açıkladı

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonspor Divan Genel Kurulu bugün Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan Külliye’de olduğu gerekçesiyle katılamazken yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katılım gösterdi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor'un net borcunu açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas şu ifadelere yer verdi:

-Takım bütçesinin sınırları aşması sonrası daha makul bir bütçeyle mücadele edilmesi kararı alınmıştır. 16 milyon Euro tutarındaki futbol ailesi borçları ödenmiş ihtar çekmiş bazı oyuncuların alacakları da ödenmiştir. 24 milyon Euro tutarında bir ödeme gerçekleştiren yönetim 12 milyon Euro’sunu Başkan Doğan tarafından gerçekleştirilirken kalan 12 milyon Euro borçlanma olarak değil diğer kaynaklarla karşılanmıştır. Bütün sorunlar ortadan kaldırılmış ve kulübümüz lisans almaya hak kazanmıştır. 41 milyon Euro bütçenin azaltılması için harekete geçilmiş ve şu an itibariyle takım bütçesi 32 milyon Euro’ya inmiştir. Abdullah Avcı ile yolumuz dosthane bir şekilde ayrılmış ve yerine geçmişte makul bütçelerle başarılar yakalayan Bjelica ile anlaşılmıştır. Göreve geldiğimiz günden sonraki Trabzonspor’un net borcu 3 milyar 32 milyon TL’dir.

-Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam etmektedir. Yakın zamanda sonuç vermeye başlayacağını ifade etmek isterim. Stadyum sponsorluğu ile ilgili müjdenin yakın zamanda verileceğini ifade etmek isterim. 5 yıllık bir planlama ile yürütülecektir. Double Pass firması ile sağlıklı bir sistem oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Akademimizin yönetim kadrosunu ve idari kadrosunu belirlediler. Teknik kadro konusunda da çalışmaları devam ediyor. İlk meyveleri 3 yıl sonra almaya çalışacağız. 2. Lig temsilcimiz 1461 Trabzon ile işbirliği anlaşma yaptık. Başarılar diliyoruz, Sebatspor ile de karşılıklı oturup neler yapabileceğimizi konuşacağız. Yurt dışında da takım oluşturmak için çalışmalara başladık. Önümüzdeki 5 yıl sunulacak projelerle borcu makul seviyelere indirmek, djital dönüşüm süresinin hızlandırılması, Trabzon Koleji için çalışmalara başladık. Kadın komisyonu kurulması çalışmalarına başladık. Tüm dünyadaki taraftarlara ulaşabilecek datalarla iletişim içinde iletişim halinde olmak. Güçlü Trabzonspor lobisinin bir arada tutulmasına yönelik çalışmalar yapılması. 2 aydır görev süremiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Teşekkür ediyorum.