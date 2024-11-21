Trabzonspor’un olağan kongresinde çoğunluk sağlanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’un olağan kongresinde çoğunluk sağlanamadı

Trabzonspor’da olağan kongrede çoğunluk sağlanamadı. Başkan Ertuğrul Doğan’ın tek aday olarak yer alacağı seçim ertelendi.

Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan’ın tek aday olduğu kongrede ilk toplantı bugün yapıldı. Olağan kongrede çoğunluk sağlanamadığı için genel kurulun ertelendiği duyuruldu.

Trabzonspor’dan konuyla ilgili gelen resmi açıklama şöyle:

"Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu’nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 21 Kasım 2024 Perşembe (bugün) saat 10.00’da “Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri- Trabzon” adresinde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9905 üyemizden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir.

Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı 30-Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00’da “Hayri Gür Spor Salonu-Trabzon” adresinde yapılacaktır."

Son Haberler
İzmir'de 3 polisi yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Husumetlilerim sandım
İzmir'de 3 polisi yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Husumetlilerim sandım
Acı olay: Duvara çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti
Acı olay: Duvara çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti
Ağrı’da 30 kaçak göçmen yakalandı
Ağrı’da 30 kaçak göçmen yakalandı
Kore karlar altında sıra dışı seyahat deneyimi sunuyor
Kore karlar altında sıra dışı seyahat deneyimi sunuyor
Yenidoğan Çetesi'nin laciverti: Para odaklı sürücü kursları!
Yenidoğan Çetesi'nin laciverti: Para odaklı sürücü kursları!