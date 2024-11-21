Trabzonspor’un olağan kongresinde çoğunluk sağlanamadı

Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan’ın tek aday olduğu kongrede ilk toplantı bugün yapıldı. Olağan kongrede çoğunluk sağlanamadığı için genel kurulun ertelendiği duyuruldu.
Trabzonspor’dan konuyla ilgili gelen resmi açıklama şöyle:
"Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu’nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 21 Kasım 2024 Perşembe (bugün) saat 10.00’da “Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri- Trabzon” adresinde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9905 üyemizden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir.
Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı 30-Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00’da “Hayri Gür Spor Salonu-Trabzon” adresinde yapılacaktır."