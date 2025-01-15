Trabzonspor’un Onachu aşkı bitmiyor. Yeniden devreye girdiler

Trabzonspor, daha önce kiralık olarak formasını giyen Onachu’yu yeniden takımda görmek istiyor. Bordo mavililer, golcü oyuncunun bonservisini sezon başında almak istese de yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Yönetimin, Southampton’da fazla forma şansı bulamayan golcü oyuncu için yeniden harekete geçiyor. Yönetimin, Onachu’yu bonservisiyle olmasa da kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtiliyor. Öte yandan golcü oyuncu ve menajerinin Trabzonspor’a sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Gelen haberlere göre Trabzonspor’a transferde en ciddi rakibin Beşiktaş olması bekleniyor. Siyah beyazlılar, golcü oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.