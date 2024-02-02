Trabzonspor'un Onuachu planı ortaya çıktı

Nermin Özkaya
Trabzonspor'un Onuachu planı ortaya çıktı
Trabzonspor yönetimi, Afrika Kupası'nda olan Paul Onuachu için flaş bir karar aldı.

Trabzonspor; Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
Son 4 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Bordo-Mavililer bu karşılaşmayı "çıkış" olarak görüyor.
Eksik futbolcularının çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Trabzonpor'da, yönetim flaş bir hamle yapma kararı yaptı.
Nijerya Milli Takımı ile birlikte Afrika Kupası'nda olan Paul Onuachu için özel uçak ayarlandı.
Eğer bu akşam saat 20.00'de başlayacak çeyrek final maçında Nijerya, Angola'ya elenirse, Onuachu özel uçakla Türkiye'ye getirilecek.
Böylece Nijeryalı golcünün Beşiktaş'a karşı oynayabilmesi sağlanacak.
Bu arada Mısır'ın elenmesiyle birlikte Trabzon'a dönen Trezeguet, takımla çalışmalara başladı. Mısırlı yıldız, Beşiktaş maçında görev alabilecek.

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