Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da maça orta saha oyuncuları damga vurdu.

Felipe Augusto ve Christ Inao Oulai'nin attığı gollerle sonuca giden Bordo Mavililer'de iki golün de asisti Tim Jabaol Folcarelli'den geldi.

Opta verilerine göre, Folcarelli, 2014/15'ten bu yana iki asist yaptığı bir Süper Lig maçında pas hatası yapmadan en yüksek isabetli pas sayısına ulaşan oyuncu oldu (47/47).

Christ Oulai ise 2014/15'ten bu yana üst üste üç Süper Lig maçında gol katkısında (1 gol, 2 asist) bulunan en genç yabancı oyuncu oldu.

Öte yandan karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil olan ve Trabzonspor formasıyla 2. maçına çıkan Benjamin Bouchouari de kısıtlı sürede attığı kilit paslarla dikkat çekti.

Trabzonspor bu 3 orta saha oyuncusunu da Fransa Ligue 2 takımlarında keşfederek transfer etti. Folcarelli, Oulai ve Bouchouari transferleri futbol kamuoyundan şimdiden 'Pekiyi' aldı.