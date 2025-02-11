Trabzonspor’un oyuncusu 1. Lig yolunda: Resmi açıklama bekleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’un oyuncusu 1. Lig yolunda: Resmi açıklama bekleniyor

Trabzonspor’da kadro dışı kalan Denswil’in yeni adresinin Trendyol 1. Lig olması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun Kocaelispor’a transferi için resmi açıklama bekleniyor.

Ara transferin sona ermesine sayılı saatler kala Trabzonspor’da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bordo mavililerde kadro dışı kalan Denswil’in Trendyol 1. Lig’e transferi gündeme geldi.

Daha önce Aboubakar’ı kadrosuna katacağı iddia edilen Kocaelispor’un tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu gelişirken Denswill’in de Kocaelispor’a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Transfer için resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

30 yaşındaki savunmacı bu sezon kadro dışı kalana kadar bordo mavili forma ile 15 maça çıkarken 1 gol attı.

Son Haberler
Giresunspor önlenemeyen düşüşte
Giresunspor önlenemeyen düşüşte
Banka önünde intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Banka önünde intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler
Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler
Çankırı’da aranan 116 şahıs yakalandı!
Çankırı’da aranan 116 şahıs yakalandı!
Fenerbahçe acil eylem planını devreye koydu
Fenerbahçe acil eylem planını devreye koydu