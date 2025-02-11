Trabzonspor’un oyuncusu 1. Lig yolunda: Resmi açıklama bekleniyor

Ara transferin sona ermesine sayılı saatler kala Trabzonspor’da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bordo mavililerde kadro dışı kalan Denswil’in Trendyol 1. Lig’e transferi gündeme geldi.

Daha önce Aboubakar’ı kadrosuna katacağı iddia edilen Kocaelispor’un tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu gelişirken Denswill’in de Kocaelispor’a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Transfer için resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

30 yaşındaki savunmacı bu sezon kadro dışı kalana kadar bordo mavili forma ile 15 maça çıkarken 1 gol attı.