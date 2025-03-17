Trabzonspor’un oyuncusunda doping tespit edildi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde Trabzonspor forması giyen Okben Ulubay’da yasaklı madde (doping) tespit edilmişti.

Basketfaul sitesinde yer alan habere göre; Ankaspor maçından sonra alınan numunesinde doping protokolüne göre yasaklı madde kullandığı belirlenen Trabzonsporlu Okben Ulubay, karara itiraz etmeyecek ve B numunesi için başvurmayacak.

ÜST SINIRDAN CEZA ALMAKTAN KURTULACAK

Yasaklı madde kullandığını kabul eden Ulubay böylece 2 yıl olan üst sınırdan ceza almaktan kurtulacak. Ulubay’ın kullandığı madde güçlendirici özellik taşımadığı için, B numunesini istemeyecek olan Ulubay’ın cezasının çok büyük olmama olasılığı bulunuyor. Okben Ulubay en iyi olasılıkla gelecek sezon içinde sahalara dönme ümidini taşıyacak.

Ayrıca, Trabzonspor’un da oyuncu ile sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı öğrenildi.