Trabzonspor’un radarına Eriksen girdi

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Trabzonspor’un radarına Eriksen girdi

Trabzonspor'un transfer gündemine yıldız bir isim geldi. Manchester United'ın tecrübeli oyuncusu Eriksen, bordo mavililerin radarına girdi.

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor’un gündemine yıldız oyuncu geldi. Bordo mavililer, Manchester United forması giyen Chiristian Eriksen’i radarına aldı.

Trabzonspor yönetiminin takımdan ayrılması beklenen Eriksen’in durumunu sorduğu öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşının uygun bir fiyata çekilebilmesi durumunda harekete geçileceği belirtiliyor.

Orta sahada hücuma yakın oynayan Eriksen, Manchester United forması ile çıktığı 73 maçta 3 gol attı ve 13 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu daha önce Fenerbahçe’nin de gündemine gelmişti.

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