Trabzonspor’un rakibi belli oldu

Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi’inde Juventus’u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Bordo mavililerin rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Trabzonspor Atalanta ile eşleşti. İlk kez bir Türk takımın oynayacağı son 16 turu maçında ev sahibi Trabzonspor olacak. Karşılaşma 4-5 Mart tarihlerinde oynanacak. Trabzon’daki maçı kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

U19 Takımı, son 16 turunda Atalanta’yı elemesi halinde Çeyrek Final’de Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi ile 1-2 Nisan tarihlerinde karşılaşacak.

Kura çekimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, “UEFA Gençlik Ligi’nde Son 16 Turu’na kalan ilk Türk takımı olarak önemli bir başarıya imza attık. Bu seviyede mücadele etmek, kulübümüz ve oyuncularımız için büyük bir adım. Atalanta gibi güçlü bir rakiple karşılaşmak, gençlerimiz için değerli bir deneyim olacak. Trabzonspor’un mücadeleci ruhunu sahaya yansıtarak, bu zorlu eşleşmeden alnımızın akıyla çıkmak ve adımızı çeyrek finale yazdırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Teknik ekibimize ve gençlerimize güvenimiz tam. Bu önemli mücadelede taraftarımızın desteği bizim en büyük gücümüz olacak. Papara Park’ı doldurarak gençlerimize güç vermek ve onların yanında olmak için tüm taraftarlarımızı Atalanta maçına bekliyoruz. Taraftarımızla birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok” ifadelerini kullandı.