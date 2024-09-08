Trabzonspor'un rakibi maça çıkmadı. Sebebi belli oldu

Kadınlar Süper Ligi’nde ilk hafta başlarken flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor’un rakibi konuk olduğu Ereğli Belediye Spor sahaya çıkmadı.

Bordo-mavililerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 1. haftasında deplasmanda KDZ. Ereğli Belediye Spor ile oynayacağımız maç, rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmanın akıbetiyle ilgili nihai karar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecektir” ifadelerine yer verildi.

MALİ SIKINTILAR ÇEKİYORLAR

Ereğli Belediye Spor ligin başlamasından haftalar önce yaptığı bir açıklamada mali sıkıntılar yaşadıklarını ve bu nedenle ligden çekilmeyi düşündüklerini açıklamıştı.

Ereğli Belediye Spor açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milletvekilimiz Sayın Saffet Bozkurt’un verdiği sözlü destek üzerine, Kdz.Ereğli Kaymakamımız Sayın Mehmet Yapıcı eşliğinde Kadın Futbol Takımımızın 2024-25 sezonunda süper lige katılımı ile ilgili resmi müracaatı yapılmış ve katılım bedeli olan 70.000 TL Türkiye Futbol Federasyonu’na yatırılmıştır.

Ancak devam eden sponsorluk arayışlarında bugün itibari ile maalesef hiçbir sonuca ulaşılamamıştır. Dolayısıyla ligin başlamasına 1 ay kala yabancı oyuncu transferleri, bakanlık vizeleri, spor malzemeleri ve hazırlık kamplarının bugün itibari ile başlaması gerekiyordu.

Ancak sponsorluk konusunda gelinen noktada hiçbir şekilde destek sağlanamadığı için kadın futbolunun sürdürülebilirliği kalmadığı konusunda Kdz.Ereğli Halkı ve Spor Kamuoyuna saygı ile duyurulur."