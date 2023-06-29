Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Trabzon’da kendi tesislerinde 30 Haziran’da top başı yapacak olan Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampı programları kapsamında yer alan, hazırlık maçları programı da netleşti.

Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ
Dış transferde 3 yabancı oyuncuyu kadrosuna katan ve genç oyuncusu Taha Altıkardeş’i Göztepe’ye bonservisiyle veren Bordo Mavililer, 2023-2024 sezonuna güçlü bir şekilde girmek istiyor.
Açılışın Trabzon etabını, 3 Temmuz pazartesi günü tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da havayoluyla Slovenya'nın Kranj şehrine giderek, kampa girecek.
Kamp süresince 5 hazırlık maçı oynamayı programına katan Bordo Mavililer’in; Slovenya kampı 26 Temmuz'da sona erecek. Ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncular ise kampa 9 Temmuz tarihinde dahil olacaklar.

Trabzonspor'un Kranj kentindeki hazırlık maçları programı ise şu şekilde netleşti:
08 Temmuz, saat: 11:30’da Hajduk Split
15 Temmuz, saat:17:30’da MOL Fehervar
16 Temmuz, saat:17:30’da Celje
25 Temmuz, saat :17:30’da FK Rabotnicki
Ve 26 Temmuz, saat :11:30’daki son hazırlık maçını ise kamp yaptığı kentin takımı Kranj ile oynayacaklar.

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