Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Dış transferde 3 yabancı oyuncuyu kadrosuna katan ve genç oyuncusu Taha Altıkardeş’i Göztepe’ye bonservisiyle veren Bordo Mavililer, 2023-2024 sezonuna güçlü bir şekilde girmek istiyor.

Açılışın Trabzon etabını, 3 Temmuz pazartesi günü tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da havayoluyla Slovenya'nın Kranj şehrine giderek, kampa girecek.

Kamp süresince 5 hazırlık maçı oynamayı programına katan Bordo Mavililer’in; Slovenya kampı 26 Temmuz'da sona erecek. Ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncular ise kampa 9 Temmuz tarihinde dahil olacaklar.

Trabzonspor'un Kranj kentindeki hazırlık maçları programı ise şu şekilde netleşti:

08 Temmuz, saat: 11:30’da Hajduk Split

15 Temmuz, saat:17:30’da MOL Fehervar

16 Temmuz, saat:17:30’da Celje

25 Temmuz, saat :17:30’da FK Rabotnicki

Ve 26 Temmuz, saat :11:30’daki son hazırlık maçını ise kamp yaptığı kentin takımı Kranj ile oynayacaklar.