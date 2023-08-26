Trabzonspor'un Rizespor ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Medical Park'ta oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Bu sezon lige galibiyetle başlasa da Galatasaray'a geçtiğimiz hafta mağlup olan Bordo Mavililer, Karadeniz ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Umut.

Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.