Trabzonspor'un İstanbul yolcusu Erzurum kampından ayrılıyor!

Trabzonspor'da uzun süredir beklenen ayrılık bugün gerçekleşecek.

Daha önce Eyüpspor ile anlaşmaya varan ve İstanbul ekibine kiralık olarak transfer olması beklenen Denis Dragus'un takımla birlikte Erzurum kampına katılması şaşkınlık yaratmıştı.

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığı son bilgilere göre; Trabzonspor ile Eyüpspor arasında Denis Dragus'un kiralık transferi konusunda prensip anlaşmaya varıldı.

Trabzonspor'daki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratan Rumen forvetin bugün Erzurum kampından ayrılarak İstanbul'a gitmesi ve Eyüpspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Teknik Direktör Fatih Tekke, takımdan ayrılacak oyuncular konusunda sürecin ağır ilerlediğini ifade etmişti. Dragus'un ardından Trabzonspor'un Erzurum kampında peşi sıra ayrılıklar yaşanilir.