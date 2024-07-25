Trabzonspor'un Ruzomberok maçı ilk 11'i belli oldu

Yeni sezonda hem Avrupa’da hem de ligde başarı hedefleyen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde sahne alıyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Borna Barisic ve John Lundstram gibi önemli transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı ilk maçta rakibini mağlup ederek evinde oynayacağı rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Bordo-mavililer, tarihinde ikinci kez Slovakya takımlarıyla karşılaşacak.

Ruzomberok - Trabzonspor maçında Bastian Dankert düdük çalacak. Mücadele bu akşam saat 19.30’da oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk 11’ler belli oldu

Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Chobot

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş