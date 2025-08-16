Trabzonspor'un şampiyon oyun kurucusu imza attı

Trabzonspor, basketbol takımında şampiyonluk yaşayan kadronun önemli isimlerinden İsmail Cem Ulusoy’un sözleşmesini yeniledi. 29 yaşındaki guard, yeni sezonda da bordo-mavili formayı giymeye devam edecek.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNUN ÖNEMLİ PARÇASI

Ulusoy, Trabzonspor’un Türkiye Basketbol Ligi’ni (TBL) şampiyon tamamladığı geçtiğimiz sezonu; 10.9 sayı, 3.9 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla bitirerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

????̇???????????????????? ???????????? ???????????????????????? 1 sezon daha bordo-mavi formamızla parkede! ❤️???? pic.twitter.com/TV6nfuiGXM — Trabzonspor Basketbol (@TSBasketResmi) August 16, 2025

Trabzonspor yönetimi, mevcut kadronun önemli parçalarını koruyarak Süper Lig hedefi doğrultusunda nokta atışı takviyelerle yola devam ediyor.