Trabzonspor'un şampiyon oyun kurucusu imza attı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor, Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan 29 yaşındaki guard İsmail Cem Ulusoy ile yeni sezonda da yola devam edecek.

Trabzonspor, basketbol takımında şampiyonluk yaşayan kadronun önemli isimlerinden İsmail Cem Ulusoy’un sözleşmesini yeniledi. 29 yaşındaki guard, yeni sezonda da bordo-mavili formayı giymeye devam edecek.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNUN ÖNEMLİ PARÇASI

Ulusoy, Trabzonspor’un Türkiye Basketbol Ligi’ni (TBL) şampiyon tamamladığı geçtiğimiz sezonu; 10.9 sayı, 3.9 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla bitirerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Trabzonspor yönetimi, mevcut kadronun önemli parçalarını koruyarak Süper Lig hedefi doğrultusunda nokta atışı takviyelerle yola devam ediyor.

