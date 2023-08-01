Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli vizyona giriyor

Bordo-mavililer son şampiyonlukları sırasında yaşadıklarının anlatıldığı “İnadıyla Şampiyon” isimli belgeselin 4-6 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da vizyona giriyor..

Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli vizyona giriyor

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonspor 2021-2022 sezonunda yaşanılanları anlattığı “İnadıyla Şampiyon” isimli belgeselinin 4-6 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da, sinema sezonunun açılmasıyla birlikte 15 Eylül Cuma günü de tüm Türkiye ve Avrupa’daki sinemalarda vizyona gireceğini açıkladı.

Trabzonspor’un konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Kulübümüzün son şampiyonluğunu anlatan “İnadıyla Şampiyon” isimli belgesel filmimiz; Trabzonspor’un kuruluş yıldönümü haftası nedeniyle 4-6 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da, sinema sezonunun açılmasıyla birlikte 15 Eylül Cuma günü de tüm Türkiye ve Avrupa’daki sinemalarda vizyona girecek.

8. Şampiyonluk hikayemizin yazıldığı sezonda, takımımızın oynadığı müsabakalardaki devre arası konuşmaları, soyunma odasında yaşananlar, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri, şampiyonluk kutlamalarının perde arkası ve Trabzonspor efsanelerinin yer aldığı belgesel film, beyaz perdede taraftarlarımızla buluşacak.

29ON Productions şirketinin yapımını üstlendiği ve yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı "İnadıyla Şampiyon" filmimizin tanıtımına erken başlamak adına basın gösterimleri, kulübümüzün kuruluş yıldönümü olan 2 Ağustos tarihinde Trabzon’da düzenlenecek.

Sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan haberlerle karışıklığa neden olmamak adına vurgulamak isteriz ki; bu gösterimlere sadece basın mensupları ve medya kuruluşları davet edilmiştir”

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