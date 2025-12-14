La Liga'nın 16. haftasında Sevilla sahasında Real Oviedo'yu 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmada ilk yarıyı Akor Adams ve Djibril Sow'un golleriyle 2-0 önde tamamlayan Endülüs ekibi, 51'de Batista Mendy'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. Kapanış golü ise 89'da Ejuke'den geldi.
Çok rahat, çok profesyonel... Batista Mendy! 🥶#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/HhwE0EwYPh— LALIGA Türkiye (@LaLigaTR) December 14, 2025
Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak Sevilla'ya gönderdiği 25 yaşındaki Fransız ön libero Batista Mendy La Liga'da çıktığı 12'inci maçında ilk golünü attı.
Sevilla'nın sezon sonuna kadar istikrarlı formunu devam ettirmesi halinde Batista Mendy'nin 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.