Trabzonspor’un skor yükünü Cham ve Banza çekiyor

Süper Lig’de geride kalan 28 hafta sonunda Trabzonspor’un skor yükünü çeken iki ismi Simon Banza ile Muhammed Cham oldu. Bu sezon milli araya kadar 43 gol kaydeden bordo-mavililer, ligin en golcü takımları arasında 6. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi 11 golü sağ, 11 golü sol ayakla, 8 golü kafa ile, 5 golü ise penaltıdan kaydederken bu sezon frikikten gol bulamadı.

Trabzonspor’da forvet Simon Banza 17 gol, 3 asist ile 20 gole, Muhammed Cham ise 4 gol, 7 asist ile 11 gole doğrudan katkı sağladı. İkili toplamda 43 golün 31’ine katkı sağlayarak, Galatasaray’da Osimhen-Barış Alper, Fenerbahçe’de En Nesyri-Dzeko ve Başakşehir’de Piatek-Figueiredo ikililerinin ardından bu sezon Süper Lig’in en golcü dördüncü ikilisi oldular.

Bordo-mavililerin sezon başında renklerine bağladığı Banza bu sezon ilk maçına ligin 5. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta çıkarken, sadece 3. hafta erteleme maçı olan Kayserispor karşılaşmasında forma giyememişti. Cham ise bu sezon ilk maçına 4. haftada Eyüpspor deplasmanında çıkarken oyuna sonradan girip sadece 1 dakika süre almıştı.