Trabzonspor'un Slovenya kampı bitti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampını bugün NK Triglav Kranj takımı ile oynadığı hazırlık maçı ile tamamladı.

Rakibi karşısında 4-0 galip gelen bordo mavililer, müsabakanın ardından dönüş hazırlıklarına başladı. Özel uçakla Trabzon’a gelecek olan takım yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından çalışmalarına 28 Temmuz Cuma günü devam edecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, ''Takımımızın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampı bugün TSİ 12.00’de NK Triglav Kranj takımı ile oynadığımız ve 4-0 kazandığımız hazırlık maçıyla birlikte sona erdi.

Takımımız, 28 Temmuz Cuma günü Trabzon’da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.'' ifadeleri kullanıldı. (DHA)