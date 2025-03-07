Trabzonspor'un stadyumu Akyazı korkutuyor

Trabzonspor'a ev sahipliği yapan Akyazı Stadyumu (Papara PARK) deniz kenarında olmasından dolayı dolgu toprak üzerinde yer alıyor. Bu da stadyumda çatlakların oluşmasına neden oluyor. Uzmanların açıklamasına göre dolgu toprak üstüne yapılan böylesine büyük yapıların zemin çökmesi kaçınılmaz bir durum. Bordo mavili takımın maçlarını oynadığı ve 2016 yılında inşası biten stadyum heyelan sahasında çöken fay hattı üzerine inşa edilmişti.

"BU DOLGUDA HER AN TEHLİKE VAR"

Ekol TV'nin haberine göre; Trabzonspor'un stadyumu Akyazı'da bazı noktalar ciddi anlamda çatlamaya başladı. Ünlü jeolog Osman Bektaş, "Dolgunun üzerindeki Akyazı Stadı'nın bu ağırlığı taşıyabilmesi için 4600 tane fore kazık dikildi. Bütün bunlara rağmen sürekli olarak binada kırılmalar ve çatlamalar gözlendi. Bu binanın farklı oturmasından kaynaklı. Bina düzgün otursaydı sıkıntı olmazdı. Yüzeyde gördüğümüz kırıkların, altta ne durumda olduğunu bilmeden bir de buraya Şehir Hastanesini kurduk. Bu dolguda her an tehlike var..." ifadelerini kullandı.