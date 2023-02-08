Trabzonspor'un 3. tırı ve takım otobüsü depremzedeler için yola çıktı

Bordo - Mavilileri 3. yardım tırı da yardım için afet bölgesine hareket etti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Üçüncü tırımız ve takım otobüsümüz afet bölgesine hareket etti

Kulübümüzün Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren kulübümüz tarafından dün Kahramanmaraş’taki depremzedeler için gönderilen iki tıra ilave olarak bugün de ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırımız ve takım otobüsümüz Malatya’ya hareket etti.

İhtiyaç malzemelerinin yetkililere teslim edilmesinin ardından takım otobüsümüz valilik koordinasyonuyla bu bölgede sevkiyatların yapılması amacıyla kullanılmaya başlanacak.

Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.