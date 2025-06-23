Trabzonspor'un teklifi ortaya çıktı: Savunmaya takviye

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Trabzonspor'un teklifi ortaya çıktı: Savunmaya takviye

Rennes’in 23 yaşındaki stoperi Christopher Wooh'u kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Fransız kukübüyle masaya oturdu.

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Estoril’den Wagner Pina’yı kadrosuna katan Bordo-Mavililer, şimdi de Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’te forma giyen 23 yaşındaki stoper Christopher Wooh’un transferi için harekete geçti.

Fransız basınından L’Équipe’in haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde Fransa’ya giderek Rennes ile masaya oturdu.

Habere göre Doğan'ın 1.91 boyundaki Kamerunlu stoper için Fransız kulübüne 5 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu kaydedildi. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan ve piyasa değeri 6 milyon Euro olan Wooh’un transferi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Genç savunmacı geçtiğimiz sezon Ligue 1’de 20 maçta 1.531 dakika süre aldı.

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