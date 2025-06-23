Trabzonspor'un teklifi ortaya çıktı: Savunmaya takviye

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Estoril’den Wagner Pina’yı kadrosuna katan Bordo-Mavililer, şimdi de Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’te forma giyen 23 yaşındaki stoper Christopher Wooh’un transferi için harekete geçti.

Fransız basınından L’Équipe’in haberine göre; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde Fransa’ya giderek Rennes ile masaya oturdu.

Habere göre Doğan'ın 1.91 boyundaki Kamerunlu stoper için Fransız kulübüne 5 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu kaydedildi. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan ve piyasa değeri 6 milyon Euro olan Wooh’un transferi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Genç savunmacı geçtiğimiz sezon Ligue 1’de 20 maçta 1.531 dakika süre aldı.