Trabzonspor'un transfer bombası ortaya çıktı

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Trabzonspor'un transfer bombası ortaya çıktı

İspanyol basını, Trabzonspor'un peşinde olduğu dünya yıldızının ismini açıkladı.

Trabzonspor, futbol dünyasını sarsacak bir transfer hamlesiyle gündeme oturdu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Karadeniz fırtınası, Şilili dünya yıldızı Alexis Sanchez’i renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

Futbol kulislerinde geniş yankı bulan bu gelişme, AS gazetesinin Trabzonspor’un Sanchez için ilk teklifi yapan kulüp olduğunu duyurmasıyla alevlendi. Sanchez için Udinese, Miami ve Parma gibi takımların da devrede olduğu belirtiliyor.

Sanchez’in bu sezon Marsilya’dan Inter’e transferinin ardından sergilediği performans, 33 maçta 4 gol ve 5 asistlik katkı, Trabzonspor’un ilgisini çekti. Bordo-mavililer, tecrübeli oyuncuya cazip bir imza parası ve yüksek maaş paketiyle transferi noktalamayı planlıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Trabzonspor’un hücum gücüne önemli bir katkı sağlayacak.

Kariyeri boyunca Barcelona, Manchester United, İnter ve Arsenal gibi devler ligi takımlarında forma giyen 35 yaşındaki Sanchez, toplamda 20 kupa kazanarak büyük başarılara imza attı. Bu başarıların içinde iki İtalya şampiyonluğu ve bir İspanya şampiyonluğu da yer alıyor.

Sanchez için bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli 106 milyon euroyu bulurken, oyuncunun piyasa değeri bir dönem 70 milyon euroya kadar yükselmişti.

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