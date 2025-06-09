Trabzonspor’un transfer bombası sosyal medyayı ayaklandırdı

Süper Lig’de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin liderliğinde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’da forma giyen Slovak orta saha oyuncusu Ondrej Duda’yı transfer listesinin başına yazdı.

SOSYAL MEDYADA DUDA HEYECANI

Trabzonspor’un Ondrej Duda ile ilgilendiği haberleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bordo-mavili taraftarlar, transferin gerçekleşmesi halinde Duda’nın takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşündü.

X platformunda taraftarlar, “Duda, Hamsik’in boşluğunu doldurur!”, “Fatih Tekke bu transferle fark oluşturur!” gibi yorumlarla heyecanlarını dile getirdi. Ancak bazı taraftarlar, transferin henüz resmiyet kazanmadığını hatırlatarak temkinli bir iyimserlik sergiledi. Öte yandan, İtalya’dan Torino’nun da Duda ile ilgilendiği iddiaları, taraftarlar arasında rekabet tartışmalarını alevlendirdi.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAZILANLAR:

"Sadece orta sahada bu yaşa eyvallah 30 geçmemek kaydıyla ama diğer bölgelerde satışıda düşünmeliyiz gelen teklifler ortada waka, vişça, lundstram, saviç koca bir 0 mendy, Pedro, çam, batagov ortada demekki bu transfer politikası liği 7. De bitirsen satış yaptırıyormuş."

"Çok güzel oldu umarım hemen gelir takımın vazgeçilmezi olur"

"Bakin bu adamı alin. Baska şeylerle uğraşıp bunu da kaciracaksiniz."

"30 dan aşağısı olmaz,seneye göndermeye yer ara,hızlı ve genç olsun diyoruz ,yaşlı peşinde koşuyorlar."

"2 Milyon üzeri verin sene oynamadan cebine parasını koyup gönderin akıllanmadınız"

"24 yaşında adam satıp 30lara basıyorlar parayı"

"İstemiyoruz Slovak Lundstram hatta daha kötüsü"

"Biz bunu almayalım 4-5 tane elle tutulur net pozisyon adamı yaa ne kadar zor olabilir"

"Geriden geliyorsunuz"