Trabzonspor’un transfer hedefi belli oldu

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde 13 transferle başlayan Trabzonspor’da Şenol Güneş’in gelişi tam olarak meyvesini veremedi veriyor. Süper Lig’de 1 galibiyet ve 6 beraberlik alan boro mavililerde Şenol Güneş’in hatalı bir kadro mühendisliği ile karşı karşıya kalması transferi gündeme getirdi.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre tecrübeli teknik adamın transferdeki hedefi belli oldu. Güneş, kanat, forvet orta saha ve stoper bölgeleri için oyuncu bakılmasını istedi.

Tecrübeli hocanın özellikle yabancı transferinde marka değeri yüksek, üst seviye isimler üzerinden gitmesi bekleniyor. Yani deneyimli oyuncuların kadroya katılması düşünülüyor.

Trabzonspor’da devre arasına kadar mevcut kadrodaki isimlerin performansı artırılmaya çalışılacak. Eğer pozitif yönde değişim sağlanamazsa, öncelikle bu 4 bölgeye takviye yapılması planlanıyor.

Trabzonspor’da et olumlu gelişmenin kaleci Uğurcan Çakır’ın performansı olduğu belirtiliyor. Bordo mavililerin kaptanı, ligde kalesine gelen 37 isabetli şutun 31'ini kurtardı. Ayrıca Kayserispor mücadelesinde penaltıya geçit vermedi. Konyaspor karşılaşmasında ise penaltıyı Umut Nayir direğe nişanlamıştı.