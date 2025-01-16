Trabzonspor’un transfer hedefini Danimarkalılar duyurdu. Geçen sezon da listedeydi

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Trabzonspor’un transfer hedefini Danimarkalılar duyurdu. Geçen sezon da listedeydi

Trabzonspor’un ara transferde kadrosuna katmak istediği savunmacıyı Danimarka basını duyurdu. Bordo mavililerin hedefindeki oyuncunun geçen sezon başında da gündeme geldiği öğrenildi.

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, transfer gündemindeki Adryelson'un Lyon'dan Anderlecht'e kiralanmasının ardından rotasını Kuzey Avrupa'ya çevirdi. Bordo mavililerin, Brondby'de forma giyen savunma oyuncusu Frederik Alves için teklif yaptığı ileri sürüldü.

Danimarka basınından Bold'un haberine göre; Brondby'nin yılbaşında göreve başlayan yeni Futbol direktörü Benjamin Schmedes'in masasına Trabzonspor'dan somut bir transfer teklifi geldi. Haber detayında, Frederik Alves'i satın almak isteyen Karadeniz kulübünün, 25 yaşındaki stoper için 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği kaydedildi.

2023'TE DE İSTEMİŞLERDİ

Bordo mavili kulübün, Alves'i 2023 yazında da istediği ancak futbolcunun o dönem Brondby'ye yeni imza atması ve ilk 11'de forma giymesi nedeniyle bu teklifi kabul etmediği ileri sürüldü. Haberde Brezilya asıllı Danimarkalı futbolcunun Brondby ile sözleşmesinin Haziran 2026'da sona ereceği hatırlatılarak, kulübünün kar elde etmek istiyorsa önümüzdeki yaza kadar Alves'i satması gerektiği yorumu yapıldı.

Geçen yıl aşil tendonu sakatlığı yaşayan ve 7 ay sahalardan uzak kalan Alves, bu sezon sahalara döndüğü ağustos ayından bu yana 16 maça çıktı ve 1252 dakika sahada kaldı.

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