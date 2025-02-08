Trabzonspor’un transferde son rotası İsviçre oldu: Verecekleri teklif ortaya çıktı

Trabzonspor ara transferde Sikan Zubkov ve Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı. Bordo mavililer, transferde orta saha ve stoper için yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre bordo mavililer gündemine Young Boys forması giyen Filip Ugrinic'i aldı. Menajerler tarafından önerilen oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunmaya hazırlanan Trabzonspor’un 3 milyon euroluk teklif vermesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi elemesinde Galatasaray’a karşı da forma giyen Ugrinic sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 4 gol attı ve 3 asist yaptı.