Trabzonspor’un U19 maçı ertelendi

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Trabzonspor’un U19 maçı ertelendi

Trabzonspor’un U19 takımının Eyüpspor’a karşı oynayacağı maç ertelendi. Bordo mavililer, karşılaşmanın olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Trabzonspor U19 Takımı, bugün U19 Elit A Ligi’nin 13. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maçın yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "U19 Takımımızın U19 Elit A Ligi’nin 13. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağı maç, yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor ligde 12 maç sonunda elde ettiği 26 puanla ikinci, Eyüpspor ise 19 puanla on birinci sırada yer alıyor. Bordo mavili takım bir sonraki maçını sahasında Adana Demirspor ile, İstanbul ekibi ise Galatasaray ile deplasmanda oynayacak.

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