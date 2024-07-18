Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile eşleşti.

Ruzomberok, 1. eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol’u eleyerek 2. eleme turuna yükseldi.

Ev sahibi olarak ilk maçı 5-2 kazanan Ruzomberok, deplasmandaki rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur atladı.

Trabzonspor, Ruzomberok ile ilk maçı deplasmanda oynayacak ve rövanşı kendi sahasında yapacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun ilk maçları 25 Temmuz’da, rövanşları ise 1 Ağustos’ta gerçekleşecek.