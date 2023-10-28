Trabzonspor'un yeni antrenöründe problem çıktı

Trabzonspor’un kadın futbol takımında, sezon başından beri görev yapan Abdülkadir Aslan’ın, teknik direktörlük görevine son verildikten sonra bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'un yeni antrenöründe problem çıktı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ
Trabzonspor’un kadın futbol takımında, sezon başından beri görev yapan Abdülkadir Aslan’ın, teknik direktörlük görevine son verilmiş, yerine Gürkan Çavdar getirilmişti. Yeni kurala göre Çavdar’ın, A futbol antrenörlük diplomasının olmadığı öğrenilince, Çavdar’dan da vazgeçildi.

16 kulübün mücadele ettiği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, tamamlanan 8’nci hafta sonunda; 1 beraberlik, 2 galibiyet, 5 ‘de mağlubiyet alarak, ligdeki puan cetvelinde 7 puanla 11. sıraya yerleşen Bordo Mavililer, tehlikeli bölgeye tam düşmeden teknik adam değişikliği yaptı.

Trendyol Süper Lig’deki Trabzonspor’da olduğu gibi, Kadın Futbol Takımı’nda da 8. hafta sonunda teknik adamları 61 yaşındaki Abdülkadir Aslan’ın görevine son verildi.

Son karşılaşmasında, İstanbul deplasmanında Beşiktaş’a 6-1’ lik skorla farklı mağlup olan Trabzonspor’da, teknik heyet ile ipler koptu.

Kadın Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörlüğüne, Trabzonspor Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği, Trabzonlu teknik adamlardan Gürkan Çavdar getirildi.

Bordo Mavililer’in, kendi evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler takımıyla yapacağı karşılaşmaya, takımı 49 yaşındaki Gürkan Çavdar nezaretinde hazırlanmak için son resmi görüşmelerini sürdürürken, Çavdar’dan da vazgeçildi.

Yeni kurala göre Çavdar’ın, A futbol antrenörlük diplomasının olmadığı öğrenilince, Çavdar’dan da vazgeçildi.

Kadın futbol takımı çalıştıracak teknik adamın; yeni kurala göre, en azından A diplomasının olması gerektiği bildirildi.

Teknik adamlık kararından vazgeçilen, Spor Akademisi mezunu Çavdar, daha önceki yıllarda da Trabzon İdmanocağı ve Trabzonspor’un Kadın Futbol Takım’ların da görev yapmıştı.
Çavdar, kısa bir süreden beri teknik adam olarak boştaydı. Bir okuldaki beden eğitimi öğretmenliği görevini sürdürüyordu.

Bu arada görevine son verilen Trabzonlu teknik adam Abdülkadir Aslan’ın ise, kulübün bünyesinde kalarak, bundan böyle Kadın Futbol Takımı için, İzleme komitesinde görev yapacağı öğrenildi.
Karadeniz ekibinde yeni teknik patron belirlenene kadar; Bordo Mavilileri 5 Kasım Pazar günü saat:13.00’de, Trabzon Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler’i karşılaşmasına, kulübün deneyimli kaleci antrenörlerinden, 68 yaşındaki Bilal Çetinkaya’nın hazırlayacağı kaydedildi.

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