Trabzonspor'un yeni gözdesi Danimarkalı

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor Danimarka ekibi Brondby'ye 25 yaşındaki stoper Frederik Alves için resmi teklifte bulundu. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

ALVES İÇİN ÇABALIYORLAR

Bordo mavili ekip Orsic ve Bardhi ile yollarını ayırdıktan sonra yabancı kontenjanında oluşan iki boşluktan birini Alves ile doldurmak istiyor. Savunmayı güçlendirmek isteyen Trabzonspor bu transfer için büyük çaba sarf ediyor.

İkinci yarıya en iyi şekilde girmek isteyen bordo mavililer hem genç yeteneklere hem de deneyimli isimlere odaklanarak transfer dönemi verimli olarak geçirmek istiyor.