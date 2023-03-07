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Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın. Yağız Sabuncuoğlu açıkladı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifası sonrasında teknik direktörlük için Sergen Yalçın ismi gündeme geldi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:20
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Trabzonspor'un yeni hocası Sergen Yalçın oluyor

Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın. Yağız Sabuncuoğlu açıkladı
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Bordo-mavili taraftarlar, Abdullah Avcı'nın istifası sonrası takımın başına kimin geçeceğini düşünürken, flaş bir iddia gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından seçime kadar geçici başkan olarak devam eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile görüşecek.

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve görevinden ayrılan Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'un iyi bir teklif yapması halinde görevi kabul edebileceği öne sürüldü.

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