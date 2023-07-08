Trabzonspor'un yeni sezon kombineleri satışa çıkıyor

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Bordo Mavililer'in, ev sahibi olduğu tüm Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında geçerli olacak 2023-2024 sezonu için kombine satışlarına, 10 Temmuz Pazartesi günü saat: 13.00 itibariyle başlayacağı açıklandı.

Satışlarda ilk 7 gün, 2022-2023 sezonu kombine sahibi taraftarlarına yer seçimi için öncelik hakkı tanınacağı, genel satışlara ise 17 Temmuz Pazartesi başlanacağı bildirildi.

ÜYELERİMİZ

Kulüp üyelerinin, kombine biletlerini yüzde 10 indirim hakkı ile satın alabilecekleri ifade edildi.

ÖĞRENCİLER

Kulübün öğrenci taraftarları, kombine biletlerini yüzde 15 indirim hakkı ile satın alabilecek. Öğrenci indiriminden faydalanmak isteyen taraftarlar, öğrenci kimlik fotokopisini veya öğrenci olduğunu ispat edecek diğer resmi belgeleri gişeye sunarak indirimden yararlanabilecekler. Söz konusu indirimli kombinelerin transferi kapalı olacağı belirtilirken, öğrencilerin kombine indirim hakkı yalnızca gişelerden geçerli olacak.

KADINLAR

Trabzonspor Kulübü’nün kadın taraftarları, kombine biletlerini yüzde 25 indirim hakkı ile satın alabilecekler. Söz konusu indirimli kombineleri ise transferi kapalı olacak. Kadınların kombine indirim hakkı yalnızca gişelerden geçerli olacak. Geçen sezondan kombine sahibi olan Bordo Mavili taraftarların, kulüp üyelerinin ve Trabzonspor kredi kartlarına sahip taraftarların kombine alımlarında da, yüzde 10 indirim hakkı bulunduğu hatırlatılırken, geçen sezondan kombine sahibi olan taraftarların, öncelikli satış sürecinde ve genel satışlarda hem gişelerden hem de internetten yüzde 10 indirimden faydalanabilecekleri izah edildi.

Sadece kulüp üyeleri ve eski kombine sahibi taraftarların da, genel satışta hem internet, hem de gişeden yüzde 10 indirimden yararlanabilecekleri duyuruldu.

2022-2023 sezonu kombine sahiplerinin öncelikli alım hakkı olarak; Doğu alt ve kale arkaları tribünleri dışındaki bloklardan, kombinesi olan eski kombine sahiplerine, sahip oldukları koltukların 7 gün süreyle rezerve edileceği bildirilirken, Doğu alt ve kale arkalarından kombinesi olan taraftarların, rezerve edilmiş koltuklar dışındaki tüm koltuklardan kombine alabilecekleri öğrenildi.

Bu arada; TS logolu kredi kartı sahipleri genel satış başladıktan sonra, sadece gişelerden olmak üzere yüzde 10 indirim hakkından yararlanabilecekler. Geçtiğimiz yıl kombine sahibi olan ve TS logolu kredi kartlarıyla kombine satın alan taraftarlar, kombine transferinden yararlanırken; indirimden faydalanan öğrenci ve kadın taraftarların kombinelerin transfere kapalı olacağı açıklandı. Birden fazla indirim hakkına sahip olan taraftarların, en yüksek orandan olmak üzere sadece bir indirimden faydalanabilecekleri ve kombine alımlarında doğabilecek, kredi kartı taksit vade farkı komisyonunun kulübe ait olmayacağı vurgulandı. Kombine almak isteyen taraftarların, aşağıdaki hususlara dikkat etmesi konusunda uyarılırken; kombine satışı sadece TS logolu Passolig kart sahiplerine olacağı, satın alınan kombinelerin takımın iç sahada oynayacağı tüm resmi müsabakalarda geçerli olacağı, satın alınan kombinede yer değişikliği talebi için uygun yer olması durumunda, 150 TL ücret ödeneceği konusunda uyarı yapıldı.

Genel satışta kombine satışı 5 adet ile sınırlı olacağı, yenileme dönemi kombine satışları 10 Temmuz Pazartesi saat: 13.00'da başlayıp, 16 Temmuz Pazar günü saat: 20.00'de sona ereceği bildirildi. Kale Arkası Tribünleri ve Doğu Alt bölüm için kombine satışı olmayıp, bu tribünler için müsabakalar öncesindeki hafta içerisinde, bilet satışı yapılacağı açıklandı.

Passolig Satış Noktaları:

Passolig İnternet Sitesi (www.passo.com.tr) – Passo Mobil Uygulama

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, Trabzon

Meydan Passolig Kombine Satış Gişesi, Trabzon

Kombine satışları, sadece Trabzonspor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacak olup, kart vizelerinin 01.06.2024 tarihine kadar uzatılmış olması gerekiyor.