Trabzonspor'un yeni sponsoru belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonspor'un yeni sponsoru Holiday Inn oldu. Bordo Mavili kulüp, sponsorlukla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Dünyanın en köklü konaklama zincirlerinden biri olan Intercontinental Hotels Group’un ana akım markası Holiday Inn, kulübümüzün resmi konaklama sponsoru oldu!



İki köklü markayı bir araya getiren anlaşma 2023-2024 sezonunu kapsayacak.



Holiday Inn Trabzon-East Otel Genel Müdürü Orhan Kaan Kahraman, yapılan anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederek, “Kökeni 1700’lere dayanan ve konaklama endüstrisinde onlarca yeniliğe imza atan, 100 milyonun üzerinde üyesi bulunan IHG Hotels Group’a bağlı Holiday Inn Trabzon-East Otel olarak ülkemizin güzide kulübü Trabzonspor ile iş birliği içerisine girdiğimiz için çok mutluyuz. Güçlü iş birliğimizin hem Trabzonspor Kulübü’ne hem de markamızın başarılarına ivme katacağına inanıyoruz” diye konuştu.



IHG bünyesindeki Holiday Inn Trabzon-East Otel; 81 standart, 17 premium ve 12 süit olmak üzere toplamda 110 oda, 1 toplantı salonu ve 1 fitness salonuyla Ekim 2022’den bu yana tüm misafirlerine konaklamalarından keyif alacakları bir deneyim sunuyor."