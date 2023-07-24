Trabzonspor'un yeni sponsoru belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un konaklama sponsoru Holiday Inn oldu.

Trabzonspor'un yeni sponsoru belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonspor'un yeni sponsoru Holiday Inn oldu. Bordo Mavili kulüp, sponsorlukla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyanın en köklü konaklama zincirlerinden biri olan Intercontinental Hotels Group’un ana akım markası Holiday Inn, kulübümüzün resmi konaklama sponsoru oldu!

İki köklü markayı bir araya getiren anlaşma 2023-2024 sezonunu kapsayacak.

Holiday Inn Trabzon-East Otel Genel Müdürü Orhan Kaan Kahraman, yapılan anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederek, “Kökeni 1700’lere dayanan ve konaklama endüstrisinde onlarca yeniliğe imza atan, 100 milyonun üzerinde üyesi bulunan IHG Hotels Group’a bağlı Holiday Inn Trabzon-East Otel olarak ülkemizin güzide kulübü Trabzonspor ile iş birliği içerisine girdiğimiz için çok mutluyuz. Güçlü iş birliğimizin hem Trabzonspor Kulübü’ne hem de markamızın başarılarına ivme katacağına inanıyoruz” diye konuştu.

IHG bünyesindeki Holiday Inn Trabzon-East Otel; 81 standart, 17 premium ve 12 süit olmak üzere toplamda 110 oda, 1 toplantı salonu ve 1 fitness salonuyla Ekim 2022’den bu yana tüm misafirlerine konaklamalarından keyif alacakları bir deneyim sunuyor."

Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
Doğum sonrası neler yapmak gerek Sağlık
Doğum sonrası neler yapmak gerek
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak Dünya
Greta Thunberg, İsveç'te "polise itaatsizlik"ten hakim karşısına çıkacak
Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti Magazin
Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor Güncel
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kavurucu sıcaklar geliyor
İşte grip ve koronavirüse karşı kurtarıcı en iyi önlemler Şifalı Bitkiler
İşte grip ve koronavirüse karşı kurtarıcı en iyi önlemler
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne? Keşfet
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?